O Índice de Confiança de Serviços (ICS) avançou 0,5 ponto na passagem de novembro para dezembro, na série com ajuste sazonal, para 90,6 pontos, segunda alta seguida do indicador, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 30. Em médias móveis trimestrais, o ICS também teve elevação de 0,5 ponto, subindo para 88,9 pontos.

"Após um bom resultado no mês passado, a confiança de serviços voltou a melhorar em dezembro e sugere um momento mais favorável para o setor nesse fim de ano. Na ótica dos segmentos, Serviços Profissionais e de Informação e Comunicação sustentam o resultado de dezembro, enquanto Famílias mantém trajetória descendente, sobretudo nas expectativas", avaliou o economista do FGV IBRE, Stéfano Pacini.

De acordo com Pacini, as expectativas de serviços se acomodaram após dois meses seguidos de alta. "O setor vem respondendo melhor ao cenário macroeconômico complexo, porém é cedo para esperar grandes avanços da atividade para os próximos meses num ambiente de restrição da política monetária que impacta principalmente o consumo e a confiança das famílias", observou.

Segundo a FGV, o resultado positivo do ICS de dezembro reflete exclusivamente a melhora na percepção sobre o momento atual. O Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 1,9 ponto, para 95,0 pontos, maior nível desde março deste ano (95,3 pontos), e o Índice de Expectativas (IE-S) caiu 0,9 ponto, para 86,5 pontos, interrompendo a sequência de três altas seguidas.

Em dezembro, os componentes do ISA-S subiram: o indicador de volume de demanda atual cresceu 1,5 ponto, atingindo 94,4 pontos, e o indicador de situação atual dos negócios aumentou 2,3 pontos, alcançando 95,5 pontos.

Em relação aos componentes do IE-S, que mede as expectativas para o futuro, o indicador de demanda prevista nos próximos três meses avançou 1,7 ponto, para 86,9 pontos, enquanto o indicador de tendência dos negócios nos próximos seis meses retraiu 3,5 pontos, atingindo 86,0 pontos.