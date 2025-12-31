As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, 30, após uma rodada de perdas em Wall Street.

O índice japonês Nikkei caiu 0,37% em Tóquio, a 50.339,48 pontos, influenciado em parte pelo SoftBank Group (-1,9%), que ontem anunciou a compra da empresa de investimentos em data centers DigitalBridge, por US$ 4 bilhões, como parte de sua estratégia para inteligência artificial (IA).

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi recuou 0,15% em Seul, a 4.214,17 pontos, e o Taiex cedeu 0,36% em Taiwan, a 28.707,13 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,86% em Hong Kong, a 25.854,60 pontos, com a ajuda de ações de tecnologia.

Na China continental, o Xangai Composto encerrou o pregão estável, em 3.965,12 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu modesto ganho de 0,20%, a 2.538,69 pontos. Índices de atividade (PMIs) da indústria chinesa são aguardados no fim da noite de hoje.

O mercado australiano, o principal da Oceania, acompanhou o viés negativo da região asiática: o S&P/ASX 200 caiu 0,10% em Sydney, a 8.717,10 pontos.

O fraco desempenho das bolsas da Ásia e do Pacífico veio após os principais índices acionários de Nova York sofrerem perdas generalizadas ontem, pressionados por ações de tecnologia, de bancos e de mineradoras.