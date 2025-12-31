As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta terça-feira, 30,sustentadas por ações do setor minerador. A liquidez, no entanto, continua reduzida em uma semana que será mais curta por causa do feriado de ano-novo.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve ganho de 0,14%, a 590,05 pontos.

As mineradoras lideravam o Stoxx 600 em meio à recuperação dos preços do ouro e da prata, que ontem haviam amargado fortes perdas. A Fresnillo saltava 3,5% em Londres no horário acima. Também no mercado inglês, Anglo American, Antofagasta e Glencore subiam entre 1,8% e 2,5%.

Investidores na Europa também aguardam a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), quando o banco central dos EUA cortou juros pela terceira vez seguida. O documento, porém, só será divulgado após o fechamento dos pregões europeus.

Às 6h41 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,20%, a de Paris avançava 0,19% e a de Frankfurt registrava alta de 0,17%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, exibiam respectivos ganhos de 0,73%, 0,49% e 0,44%.