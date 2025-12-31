Como parte do programa de modernização e reconstrução de sua usina siderúrgica Presidente Vargas, situada em Volta Redonda (RJ), a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), da família Steinbruch, recebeu financiamento de R$ 1,13 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), informou o banco estatal de fomento nesta segunda-feira, 29.

Os recursos, segundo o BNDES, vão ser utilizados no projeto de modernização de três unidades de produção da usina da CSN em Volta Redonda, que tem capacidade de produção de 5,8 milhões de toneladas de aço bruto por ano, nos tipos planos e longos.

As linhas de produção passaram a ter problemas no início 2023, afetando a produção de aço bruto da siderúrgica. Em razão disso, a CSN teve de recorrer à importação de placas (produto semiacabado) para poder atender seus clientes em diversos setores - máquinas e equipamentos, embalagens, automotivo e linha branca, entre outros. A empresa anunciou, na época, plano de investimento na usina de quase R$ 8 bilhões, até 2028.

Além de modernizar várias linhas produtivas, a empresa começou a reconstruir boa parte da usina, que estava com equipamentos obsoletos. Procurada, a CSN não se manifestou sobre o tema.

Segundo comunicado do BNDES, o crédito aprovado à CSN prevê R$ 500 milhões, no âmbito do programa BNDES Mais Inovação, para aquisição de máquinas e bens de informática, além de contratação de serviços tecnológicos para internet das coisas (IoT).

Os demais R$ 625,8 milhões, acrescenta o banco de fomento, são provenientes da linha Finem (Financiamento a Empreendimentos) e são voltados à modernização das plantas de sinterização de minério de ferro na Usina Presidente Vargas. Parte dos recursos será utilizada como reembolso de investimentos já feitos desde 2023.

Para a CSN, a aprovação tem grande relevância, pois a empresa não acessava havia tempo as linhas tradicionais para indústria do banco. Segundo apurou o Estadão, houve suspensão de liberação devido a questionamentos sobre "problemas ambientais" da usina de Volta Redonda, que afetaram aprovação de créditos, além de outras questões envolvendo a empresa e o banco.

Alívio

O financiamento, com reembolso de parte já investida, é um alívio ao caixa da empresa, pois ela atravessa um ano de alavancagem alta, com uma dívida líquida (valor bruto menos o caixa) de R$ 37,5 bilhões, conforme dados do balanço do terceiro trimestre. Como mais de R$ 600 milhões são de devolução de valores já aportados pela CSN, o empréstimo tem impacto quase neutro na dívida líquida da companhia.

O nível de endividamento da empresa, em 30 de setembro, levou a agência de classificação de risco S&P Global Ratings, em novembro, a rebaixar seus ratings de 'brAA+' para 'brAA'. Para a agência, a companhia não vem conseguindo reduzir seu nível de alavancagem e apontou como necessária, no curto prazo, a venda de ativos de seu portfólio.

Logo após a nota da S&P, a CSN anunciou que estava vendendo parte de suas ações na ferrovia MRS Logística para a sua controlada CSN Mineração (CMIN), como forma de reforçar seu caixa, uma vez que não podia - por se tratar de empresas diferentes - acessar o caixa de mais de R$ 13 bilhões da mineradora de ferro.

O negócio foi consumado na semana passada, com a CSN vendendo para a CMIN o equivalente a 11,2% de participação societária na MRS, por até R$ 3,35 bilhões. A CMIN, que já era acionista, e tem seu minério transportado pela ferrovia até o terminal de Itaguaí (RJ), passou a deter 29,91% do capital da MRS. A CSN ficou com 7,59%.

A operação de venda das ações ajudou a reforçar o caixa da CSN, mas o mercado e a agência S&P esperam que o principal acionista e CEO da companhia, Benjamin Steinbruch, anuncie em 2026 outros movimentos que reduzam a alavancagem da empresa para menos de três vezes a relação entre dívida líquida e o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização).

O empresário disse em reuniões com analistas de bancos que a CSN tem outras alternativas para reduzir a alavancagem financeira. Segundo a S&P, o nível atual é preocupante, requer novos passos e prevê nova avaliação da siderúrgica em 90 dias.

Descarbonização

O financiamento atende ao objetivo do governo de investir na descarbonização da indústria, resultando na melhoria da qualidade do ar no entorno da fábrica em Volta Redonda, segundo José Luis Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES. "Além disso, o projeto inclui o reaproveitamento de matéria-prima e fortalece a cadeia produtiva nacional de equipamentos", disse o executivo, em nota do banco à imprensa.

Os investimentos visam atender às obrigações estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado pela CSN com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) para adequar os parâmetros previstos nas normas ambientais vigentes, explicou o banco de fomento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.