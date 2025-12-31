O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que deve anunciar o próximo presidente do Federal Reserve (Fed) para substituir Jerome Powell em janeiro, sem especificar exatamente quando, mas no momento certo. Trump declarou, ainda, que tem um candidato favorito ao cargo.

Falando em coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump afirmou que Powell é um homem muito "incompetente" e que "provavelmente" deve entrar com uma ação judicial contra ele. O presidente dos EUA disse, ainda, que Powell "deveria pedir demissão, como favor para a nação", destacando que "amaria" demiti-lo e que talvez ainda o faça.

O presidente chamou Powell de "tonto" e falou sobre a reforma no prédio do Federal Reserve, afirmando que a renovação de cerca de US$ 4,1 bilhões é a mais cara da história das construções.

Durante a coletiva, o dirigente destacou números econômicos "jamais vistos" dos Estados Unidos, voltando a afirmar que o país garantiu investimentos em US$ 18 trilhões, além de mencionar o crescimento de 4,3% no Produto Interno Bruto (PIB) do país no terceiro trimestre de 2025.

"E isso é apesar do shutdown democrata. Caso o shutdown não tivesse acontecido, nós teríamos 1,5% a mais", afirmou Trump.