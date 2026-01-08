O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, recuou para 96,7 pontos em dezembro, ante 97,1 pontos em novembro, segundo pesquisa divulgada pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), nesta quinta-feira, 8.

O resultado de dezembro ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do índice a 96,9 pontos. O dado de novembro foi levemente revisado para cima, de 97 pontos originalmente.

A confiança do consumidor diminuiu de -14,2 pontos em novembro para -14,6 pontos em dezembro, confirmando a leitura preliminar, enquanto a do setor industrial aumentou de -9,5 para -9 pontos no mesmo período.

