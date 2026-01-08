A taxa de desemprego da zona do euro caiu para 6,3% em novembro de 2025, ante 6,4% em outubro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat, nesta quinta-feira, 8.

O resultado de novembro ficou abaixo da expectativa de analistas compilados pela FactSet, que previam manutenção da taxa em 6,4%.

A Eurostat calcula que havia 10,937 milhões de desempregados na zona do euro em novembro. Em relação a outubro, o número de pessoas sem emprego na região teve queda de 71 mil.