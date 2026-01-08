As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, 8, à medida que o rali de início de ano em Wall Street perdeu força.

O índice japonês Nikkei caiu 1,63% em Tóquio, a 51.117,26 pontos, pressionado por ações de tecnologia. O SoftBank, grupo que foca investimentos em tecnologia, tombou 7,59%, enquanto o fabricante de equipamentos para semicondutores Tokyo Electron recuou 4,01%.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve queda de 1,17% em Hong Kong, a 26.149,31 pontos, e o Taiex cedeu 0,25% em Taiwan, a 30.360,55 pontos.

Contrariando o tom negativo, o sul-coreano Kospi garantiu alta marginal de 0,03% em Seul, a 4.552,37 pontos, renovando máxima histórica pelo quinto pregão consecutivo.

Na China continental, os mercados ficaram perto da estabilidade, com baixa de 0,07% do Xangai Composto, a 4.082,98 pontos, e leve ganho de 0,17% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.624,99 pontos. No fim da noite de hoje, estão previstos dados da inflação chinesa referentes a dezembro.

O otimismo visto nas bolsas de Nova York nos primeiros dias de 2026 esfriou ontem após comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, pesarem em ações de defesa. Riscos geopolíticos ligados a Venezuela e Groenlândia também restringem o apetite por ações.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo pregão seguido: o S&P/ASX 200 avançou 0,29% em Sydney, a 8.720,80 pontos.