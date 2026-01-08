As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quinta-feira, 8, mas ações de defesa estendem ganhos recentes após o presidente Donald Trump defender um aumento substancial nos gastos militares dos EUA.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesta queda de 0,26%, a 603,44 pontos.

Os mercados globais têm focado crescentes tensões geopolíticas nesta semana, após a destituição pelos EUA do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no último sábado (3), e ameaças de Washington de assumir o controle da Groenlândia.

Ações europeias de defesa sobem e caminham para o quinto pregão de alta após Trump propor ontem um aumento de 50% no orçamento militar dos EUA em 2027, para US$ 1,5 trilhão. No horário acima, a italiana Leonardo saltava quase 4% em Milão, enquanto as alemãs Renk e Rheinmetall exibiam ganhos de 1,7% a 2,4% em Frankfurt.

Por outro lado, a Shell caía 3% em Londres após a petrolífera britânica alertar sobre fraqueza no segmento downstream.

Logo mais, está prevista uma série de indicadores da zona do euro, incluindo sobre desemprego e confiança. Mais cedo, as encomendas à indústria alemã mostraram uma inesperada alta de 5,6% na comparação mensal de novembro.

Às 6h38 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,19% e a de Paris recuava 0,14%, enquanto a de Frankfurt subia 0,10%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, recuavam 0,03% e 0,31%, respectivamente, enquanto a de Madri oscilava em torno da estabilidade.

*Com informações da Dow Jones Newswires