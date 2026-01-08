Uma empresa de marketing de Brasília teria sido a responsável por contratar o vereador Rony Gabriel (PL), da cidade de Erechim (RS), para atacar o Banco Central e defender o Banco Master, que sofreu um processo de liquidação em novembro passado.

Em um vídeo publicado no Instagram, onde soma 1,7 milhão de seguidores, Rony Gabriel informou que foi procurado no dia 20 de dezembro por uma empresa que fazia "gerenciamento de reputação para um grande executivo" com uma proposta de contrato.

A proposta, segundo ele, era produzir vídeo nas redes sociais para "dizer que o Banco Master era uma vítima do Banco Central". O parlamentar afirma que recusou a proposta.

De acordo com a apuração da GloboNews, Rony Gabriel foi procurado por um homem chamado André Salvador, que consta na Receita Federal como um dos sócios da Unltd Network Brazil, uma empresa que presta serviços de marketing. O Estadão busca contato com a empresa e com André.

O primeiro contato com o parlamentar teria sido feito por meio de um assessor do vereador no dia 20 de dezembro.

A Unltd teria informado que estava realizando um trabalho de gerenciamento de crise para um "grande executivo grande" e que estavam interessados em recrutar perfis de direita para ajudar na disputa política que a empresa estaria "travando contra o sistema", com "a esquerda e centrão envolvidos".

Esse recrutamento estaria sendo feito para a execução de um projeto chamado DV (iniciais de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master).

André ainda teria enviado um contrato de confidencialidade para o assessor como forma de proteger as informações fornecidas pela Unltd ao vereador de Erechim. Em caso de descumprimento da cláusula de confidencialidade, o influencer contratado deveria pagar uma multa de R$ 800 mil.

Depois que o termo de confidencialidade foi assinado, as partes se reuniram. Foi neste encontro, feito de forma remota, que Rony Gabriel teve mais detalhes sobre o projeto envolvendo o Banco Master.

Uma das orientações que recebeu foi, assim como já havia sido feito por outros influenciadores, gravar vídeos exaltando o criticando o Banco Central e questionando "a quem interessaria" uma liquidação tão rápida de um banco em expansão, como o Master.

Em linhas gerais, Rony Gabriel deveria também criticar o Banco Central e defender a abertura de um inquérito no Tribunal de Contas da União para apurar as ações do mesmo BC contra o Banco Master. Os valores sobre quanto o vereador ganharia com a produção destes vídeos não foram informados.

Liquidação do Banco Master

No dia 18 de novembro, o Banco Central anunciou a liquidação extrajudicial do Banco Master. A liquidação foi assinada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo.

A medida dá fim a um processo acelerado de crescimento do Master, baseado em dois pilares: a captação de recursos pagando a investidores juros muito acima da média do mercado e a compra de ativos com baixa liquidez, como empresas com problemas financeiros, precatórios e direitos creditórios.

