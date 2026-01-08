A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -1,03%
Pontos: 161.975,24
Máxima estável: 163.661 pontos
Mínima de -1,17% : 161.746 pontos
Volume: R$ 24,45 bilhões
Variação em 2026: 0,53%
Variação no mês: 0,53%
Dow Jones: -0,94%
Pontos: 48.996,08
Nasdaq: +0,16%
Pontos: 23.584,27
Ibovespa Futuro: -1,26%
Pontos: 164.205
Máxima (pontos): 166.370
Mínima (pontos): 164.020
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,32
Variação: -1,6%
Petrobras PN
Preço: R$ 29,83
Variação: +0,64%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,84
Variação: -1,26%
Ambev ON
Preço: R$ 13,70
Variação: estável
Petrobras ON
Preço: R$ 31,18
Variação: +0,1%
Vale PNA
Preço: R$ 76,32
Variação: +0,59%
MBRF SA ON
Preço: R$ 18,81
Variação: -1,88%
Vale ON
Preço: R$ 76,32
Variação: +0,59%
Itausa PN
Preço: R$ 11,77
Variação: -1,59%
Global 40
Cotação: 697,269 centavos de dólar
(5/1/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3860
Venda: R$ 5,3870
Variação: +0,13%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,53
Venda: R$ 5,63
Variação: +0,48%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3874
Venda: R$ 5,3880
Variação: +0,15%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5100
Venda: R$ 5,6030
Variação: +0,63%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: R$ 5,4210,
Variação: +0,21%
- Euro
Compra: US$ 1,1675 (às 11h28)
Venda: US$ 1,1675 (às 11h28)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2910
Venda: R$ 6,2930
Variação: +0,05%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4500
Venda: R$ 6,5510
Variação: -0,02%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,88% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.462,5 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,75%