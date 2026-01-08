A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -1,03%

Pontos: 161.975,24

Máxima estável: 163.661 pontos

Mínima de -1,17% : 161.746 pontos

Volume: R$ 24,45 bilhões

Variação em 2026: 0,53%

Variação no mês: 0,53%

Dow Jones: -0,94%

Pontos: 48.996,08

Nasdaq: +0,16%

Pontos: 23.584,27

Ibovespa Futuro: -1,26%

Pontos: 164.205

Máxima (pontos): 166.370

Mínima (pontos): 164.020

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,32

Variação: -1,6%

Petrobras PN

Preço: R$ 29,83

Variação: +0,64%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,84

Variação: -1,26%

Ambev ON

Preço: R$ 13,70

Variação: estável

Petrobras ON

Preço: R$ 31,18

Variação: +0,1%

Vale PNA

Preço: R$ 76,32

Variação: +0,59%

MBRF SA ON

Preço: R$ 18,81

Variação: -1,88%

Vale ON

Preço: R$ 76,32

Variação: +0,59%

Itausa PN

Preço: R$ 11,77

Variação: -1,59%

Global 40

Cotação: 697,269 centavos de dólar

(5/1/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3860

Venda: R$ 5,3870

Variação: +0,13%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,53

Venda: R$ 5,63

Variação: +0,48%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3874

Venda: R$ 5,3880

Variação: +0,15%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5100

Venda: R$ 5,6030

Variação: +0,63%

- Dólar Futuro (fevereiro)

Cotação: R$ 5,4210,

Variação: +0,21%

- Euro

Compra: US$ 1,1675 (às 11h28)

Venda: US$ 1,1675 (às 11h28)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2910

Venda: R$ 6,2930

Variação: +0,05%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4500

Venda: R$ 6,5510

Variação: -0,02%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,88% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.462,5 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,75%


