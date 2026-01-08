As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único. O setor de mineração segue com fortes avanços com o cenário internacional, especialmente relativo às terras raras. O setor de defesa recuou com anúncios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para este segmento. Bancos também foram pressionados, enquanto farmacêuticas tiveram altas relevantes.

O Dow Jones cedeu 0,94%, aos 48.996,08 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com baixa de 0,34%, aos 6.920,93 pontos e o Nasdaq teve alta de 0,16%, aos 23.584,27 pontos.

Para o Swissquote Bank, a mensagem "clara" é de que, por mais que o risco imediato na Venezuela possa já ter ficado para trás, os EUA provavelmente "não vão parar". O banco pondera que as relações com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a Europa já estão tensas, o que reforça a importância de manter - e até mesmo aumentar - a exposição a ações do setor de defesa.

No entanto, nesta quarta, as empresas de defesa dos EUA recuaram após Trump afirmar que não permitirá mais dividendos ou recompra de ações do setor. Lockheed Martin caiu 4,85%, a Northrop Grumman perdeu 5,6% e a General Dynamics cedeu 4,17%. As ações do setor bancário também recuaram, com perdas de destaque do JPMorgan Chase (-2,28%), diante notícias de que a divisão de gestão de ativos do banco americano não trabalhará mais com consultores que exerçam votos por procuração.

As ações da produtora de terras raras MP Materials subiram 4,48%, em um movimento que vem ocorrendo desde a deposição do presidente venezuelano Nicolás Maduro em ataque americano.

A Eli Lilly subiu 4,2% após notícia de que a farmacêutica avança em negociações para comprar a Ventyx Biosciences. Os papéis da Ventyx, por sua vez, saltaram 37%. A Moderna ganhou 0,64%. A Merck apagou alta e caiu 0,25% após anunciar início da fase 3 de um estudo que investiga o calderasib em cânceres com mutação KRAS G12C em diversos tipos de tumores e contextos de tratamento. A empresa completou ainda aquisição da Cidara.