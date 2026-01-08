O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) medido em reais subiu 4,30% em dezembro na comparação com novembro, informou a autarquia. Com o resultado, o indicador fechou 2025 em queda de 9,49%.

Houve alta de 3,53% em commodities agropecuárias e de 12,19% em metálicas, enquanto houve queda de 2,61% em energéticas.

O IC-Br representa a média mensal dos preços de um conjunto de commodities consideradas relevantes para a dinâmica da inflação no Brasil. O setor agropecuário tem peso aproximado de 67% no índice, seguido pelos segmentos de energia (em torno de 17%) e de metais (com cerca de 16%).

Em dólares, o índice agregado avançou 2,07% em dezembro, com altas no segmento agropecuário (1,31%) e metálicas (9,76%), além de queda em energia (4,64%).

2025

No acumulado do ano passado, os preços em reais das commodities agropecuárias caíram 15,22% e os de energia, 17,0%, enquanto as commodities metálicas subiram 22,59%.

Quando medido em dólares, o IC-Br total subiu 1,17%, com quedas de 5,23% no segmento de agropecuária e de 7,17% no de energia. Os preços do segmento de metálicas subiram 36,96%.