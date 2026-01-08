Em meio á aproximação de vencimento de títulos da dívida soberana, o Banco Central da Argentina fechou um acordo de recompra com um consórcio de seis bancos para blindar suas reservas internacionais.

A transação de US$ 3 bilhões foi realizada por 372 dias, com remuneração atrelada à Taxa de Financiamento Overnight Garantido (SOFR, na sigla em inglês) em dólares americanos, mais um spread médio de 400 pontos-base, o que equivale a uma taxa anual de 7,4%, segundo comunicado divulgado pelo BC argentino nesta quarta-feira.

"O Banco Central da Argentina (BCRA) realizou uma operação de recompra reversa (Repo) com seis dos principais bancos internacionais, utilizando parte de suas reservas de títulos BONARES com vencimento em 2035 e 2038", de acordo com o comunicado. "Essa operação faz parte de uma série de medidas implementadas pelo BCRA desde o início de sua gestão, com o objetivo de fortalecer as reservas internacionais do país".

O BC argentino disse que recebeu propostas totalizando US$ 4,4 bilhões, mas decidiu não aumentar o valor concedido. "O forte interesse demonstrado pelos principais bancos internacionais reforça o processo de normalização do acesso aos mercados de crédito, em linha com a queda do risco país que acompanha a ordem macroeconômica consistente e sustentável", informou.