As encomendas à indústria nos Estados Unidos caíram 1,3% em outubro ante setembro, a US$ 604,8 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país. O resultado veio abaixo das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 1,1% no mesmo período.

Os dados de outubro registram uma guinada negativa do indicador, que vinha de duas altas consecutivas.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas tiveram queda de 0,2% na comparação mensal de outubro.

Sem a categoria de defesa, as encomendas apresentaram recuo de 1,0% no mesmo intervalo.