A Boeing e a Alaska Airlines anunciaram nesta quarta-feira, 7, o maior pedido de aeronaves já realizado pela companhia aérea norte-americana. O acordo prevê a aquisição de 105 jatos 737-10, com opção para compra de outras 35 unidades do maior modelo da família 737 MAX, além de cinco aeronaves widebody 787 Dreamliner.

A aquisição faz parte do plano de longo prazo da Alaska para ampliar sua malha doméstica e internacional.

O 737-10 será destinado principalmente a rotas de alta densidade, substituindo a frota de aeronaves de corredor único da companhia. Já o 787 vai reforçar a expansão internacional, com destaque para mercados de longa distância.

"Este investimento na frota se baseia na sólida fundação que a companhia criou para sustentar um crescimento constante, escalável e sustentável, e é mais um passo importante na execução do nosso plano estratégico Alaska Accelerate", afirma o CEO e presidente do Alaska Air Group, Ben Minicucci.

A Boeing destacou que o pedido marca 60 anos de parceria entre as empresas, iniciada com a entrega de um 727.

Atualmente, a Alaska Airlines opera 248 jatos 737 e possui encomendas para 174 unidades da família 737 MAX. A empresa já conta com cinco 787 em operação e, com a nova compra, passa a ter 12 aeronaves do modelo no portfólio.