Os juros futuros longos e médios exibem viés de alta na manhã desta quarta-feira, 7, na contramão do recuo dos rendimentos dos Treasuries. O dólar ronda a estabilidade e passou a ter sinal de baixa. Os juros mais curtos operam estáveis. Na terça, 6, as taxas ficaram de lado.

A liquidez ainda é bem reduzida e pode ser menor hoje diante da agenda fraca. No radar estão dados de emprego dos EUA.

Às 9h16, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,725%, de 13,723% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,015%, de 12,982%, e o para janeiro de 2031 subia a 13,350%, de 13,304% no ajuste anterior.