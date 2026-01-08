As vendas no varejo da Alemanha caíram 0,6% em novembro de 2025 ante outubro, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 7, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

Na comparação anual, por outro lado, as vendas no setor varejista alemão tiveram expansão de 1,1% em novembro, em termos reais.

Os dados de outubro foram revisados, passando a mostrar alta de 0,3% ante setembro e ganho de 1,6% em relação a um ano antes.

Para todo o ano de 2025, o Destatis estima que as vendas no varejo cresceram 2,4% em termos reais e avançaram 3,6% em termos nominais em relação a 2024.