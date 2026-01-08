As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, 7, enquanto investidores aguardam novos dados da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro e ponderam os riscos geopolíticos do ataque dos EUA à Venezuela e repetidas ameaças de Washington de anexar a Groenlândia.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,04%, a 605,05 pontos.

A Eurostat divulga nesta quarta o CPI preliminar da zona do euro referente a dezembro. Como a inflação do bloco tem se mantido em torno da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE), os juros básicos da região estão inalterados desde julho do ano passado.

No âmbito geopolítico, comentário do presidente Donald Trump de que "autoridades interinas" da Venezuela enviarão até 50 milhões de barris de petróleo para os EUA a preço de mercado, após a ofensiva que derrubou o ditador Nicolás Maduro, pesou no preço da commodity, arrastando ações europeias do setor. Em Londres, BP e Shell tinham respectivas quedas de 3,2% e 2,5%, no horário acima.

Por outro lado, a insistência de Trump de querer assumir o controle da Groenlândia, sem descartar possível uso de força, dá leve sustentação ao subíndice europeu de ações de defesa, que avançava 0,2%.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,47% e a de Paris recuava 0,09%, enquanto a de Frankfurt subia 0,52%. Já a de Lisboa avançava 0,33%, enquanto as Milão e Madri oscilavam em torno da estabilidade.