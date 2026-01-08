O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão caiu de 52,0 em novembro para 51,1 em dezembro, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta quarta-feira (horário local). O indicador, entretanto, permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade. O PMI de serviços cedeu de 53,2 para 51,6 no mesmo período, ainda em território de expansão.

Segundo a economista da instituição Annabel Fiddes, as pesquisas mais recentes do PMI indicaram que a produção do setor privado japonês expandiu a uma taxa mais lenta em dezembro, com o índice de produção composto principal caindo para uma baixa de sete meses.

"Enquanto as empresas de serviços registraram aumentos mais lentos tanto na atividade quanto nos novos pedidos, houve uma melhoria relativa no desempenho do setor manufatureiro", acrescenta.