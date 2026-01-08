O recente envolvimento dos EUA na Venezuela pode, em última análise, apoiar o crescimento da produção de petróleo no país e beneficiar as empresas de exploração e produção americanas, caso resultem em mudanças políticas que permitam maior participação estrangeira no setor, segundo a Fitch Ratings. No entanto, ganhos significativos provavelmente exigiriam grandes investimentos e tempo, e os incentivos ao investimento permanecem limitados em um mercado global atualmente superabastecido, diz a Fitch em análise.

As exportações de petróleo bruto canadense podem enfrentar pressão de preços no improvável caso de um rápido aumento no fornecimento de petróleo venezuelano, mas o impacto nas classificações seria limitado, dado o espaço significativo dos produtores canadenses classificados pela Fitch. As refinarias dos EUA, particularmente as de alta complexidade, provavelmente se beneficiariam.

O envolvimento dos EUA na Venezuela poderia ainda dar às empresas acesso às vastas reservas do país e oportunidades de investir na reabilitação de infraestrutura, potencialmente expandindo a capacidade de produção futura. Contudo, a agência de classificação de risco aponta que o setor de óleo da Venezuela exigiria um investimento substancial e reconstrução antes que a produção pudesse se aproximar dos picos do final dos anos 1990.

Já os resultados imediatos e de longo prazo da remoção do líder venezuelano, Nicolás Maduro, pelos EUA são altamente incertos, complementa a Fitch, mas podem ter implicações geopolíticas em termos de maior influência e poder de Washington no Hemisfério Ocidental.