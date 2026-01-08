As ações da Strategy recuaram nesta terça-feira, 6, na Nasdaq, após a empresa de acumulação de bitcoins anunciar na véspera que registrou uma perda não realizada de US$ 17,44 bilhões no quarto trimestre em meio à queda no valor de suas reservas de bitcoin.

Operadores também citavam nas redes sociais o risco de a empresa ser removida dos índices MSCI. A MSCI deverá decidir até 15 de janeiro se irá excluir empresas focadas na compra de criptomoedas, alegando preocupações de que elas se assemelhem a fundos de investimento.

A Strategy, que em certos momentos apresentou um valor mais que o dobro de suas reservas de bitcoin, essencialmente perdeu todo esse prêmio, o que dificultará muito a realização de novas compras de criptomoedas. A perda desse prêmio também enfraquece o argumento para a permanência da Strategy nos índices MSCI.

A Strategy caiu quase 70% desde o seu pico em 2024. Nesta terça-feira, enquanto o preço do bitcoin recuava para perto de US$ 92.000, as ações da Strategy despencaram 4,1%. De acordo com as próprias métricas da Strategy, a empresa possui um valor de mercado de US$ 63,3 bilhões, apenas 1% a mais do que os US$ 62,3 bilhões em suas reservas de bitcoin.

A queda das ações prejudicou seriamente a capacidade da Strategy de continuar comprando bitcoin. O plano da Strategy era aumentar gradualmente a participação em bitcoin por ação. O movimento do ativo reforça a tese de investimento da Strategy de que suas ações oferecem aos investidores uma exposição de beta elevado ao bitcoin. A ideia é que elas possam subir mais rápido que a criptomoeda quando o preço do bitcoin se valoriza, embora caiam mais rápido quando ele se desvaloriza.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast