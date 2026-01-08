O Conselho do Federal Reserve (Fed) divulgou nesta terça-feira as atas de sua recente reunião para revisar e determinar as taxas de desconto fornecidas às instituições depositárias através da janela de desconto. As atas de hoje cobrem a reunião do Conselho que ocorreu em 10 de dezembro de 2025.

Na decisão, oito dos 12 bancos do Fed votam para manter a taxa de desconto inalterada em dezembro. "No geral, os diretores observaram uma atividade econômica estável, embora as condições variassem entre os setores e distritos", pontuou o BC americano em nota.

O processo do Conselho para definir a taxa de desconto é distinto do processo que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) segue ao definir a taxa básica (Fed Funds).