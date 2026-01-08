O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira, 8, que o entendimento do governo federal é que competência para liquidar o Banco Master é do Banco Central (BC). A declaração de Rui vem em meio à investida do Tribunal de Contas da União (TCU), que estava sendo alvo de inspeção para apurar os procedimentos adotados pelo BC. A decisão foi suspensa nesta quinta.

"Historicamente, as instituições têm que ser até às suas competências. Esse é o nosso entendimento. E essa competência pertence ao Banco Central, que tem técnicos muito, muito especializados, faz de monitoramento. Portanto, eles têm ampla capacidade técnica, são todos ali compulsados por equipe técnica, que apresenta à diretoria os pareceres que são ratificados diante do estudo técnico", afirmou Rui Costa, após o evento que relembrou os três anos dos atos golpistas de 8 de Janeiro, no Palácio do Planalto.

Rui Costa disse que a competência do BC se baseia em critérios técnicos e defendeu a atuação de "quem estudou e se dedica há anos" para monitorar o sistema financeiro brasileiro.

"Acho que eu sou sempre favorável a respeitar os pareceres técnicos, do trabalho técnico, de quem estudou, se dedica há anos. Eles são institucionalmente o órgão responsável por monitorar o sistema financeiro e adotar as providências", disse o chefe de Casa Civil.

Conforme mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, instituições e personalidades envolvidas com a operação do Banco Master sofreram uma tentativa de assassinato de reputação nas redes sociais pouco antes da virada do ano. Uma série de postagens tentou colocar em xeque a credibilidade de órgãos públicos e privados, como o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em relação à operação de liquidação extrajudicial do Master, decretada pelo BC no dia 18 de novembro do ano passado. A liquidação foi assinada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo.