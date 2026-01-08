Em meio à sua reestruturação financeira, a companhia aérea Azul registra uma queda abrupta de suas ações. Na manhã desta quinta-feira, 8, os papéis da empresa derretiam 58% e eram cotados a R$ 100. O recuo acumulado em cinco dias chega a 94%.

A queda no preço da ação era esperada no mercado financeiro. Como parte de sua reestruturação, a empresa ofertou R$ 7,44 bilhões em ações.

Ao todo, são 723,9 bilhões de ações preferenciais (sem direito a voto, mas com prioridade no recebimento de dividendos) e 723,9 bilhões de ações ordinárias (com direito a voto).

Apesar da emissão dos papéis, o valor de mercado da companhia permanece o mesmo, já que há mais ações em circulação. Os donos dos papéis, portanto, os colocam à venda para que haja um reequilíbrio.

Segundo Fabio Lemos, sócio da Fatorial Investimentos, a operação da Azul envolve uma forte diluição, com emissão massiva de ações a preços simbólicos. "A troca de dívida por equity sinaliza estresse financeiro, não crescimento", disse nesta quarta-feira, 7. "O aumento de capital melhora a estrutura de capital, mas beneficia credores, não acionistas."

A Azul está em recuperação judicial nos Estados Unidos (chapter 11) desde maio do ano passado. O plano de reestruturação, aprovado pela Justiça norte-americana em dezembro após o aval de mais de 90% de todas as classes de credores elegíveis, prevê essa diluição dos acionistas minoritários.

Com a reorganização acionária da companhia, aqueles que detinham ação da Azul viram seus papéis perderem valor. Os credores, por sua vez, receberam ações da empresa.

A Azul pretende encerrar o processo de recuperação judicial ainda no começo deste ano. Procurada, a empresa não comentou o assunto.