O índice de confiança do consumidor medido pela Ipsos, com base em dados de 30 países, subiu 0,4 ponto em dezembro, para 53,2 pontos, acima da média global que alcançou 49,4 pontos. O desempenho do Brasil reflete um ambiente doméstico relativamente mais resiliente, segundo o instituto.

"A combinação de um mercado de trabalho mais aquecido, com níveis historicamente baixos de desemprego, e sinais de maior estabilidade econômica ajuda a sustentar essa percepção", afirma o CEO da Ipsos, Marcos Calliari.

Ele pondera que o movimento ainda não marca uma virada estrutural, considerando que o consumidor segue atento aos desdobramentos econômicos e fiscais para os próximos meses.

Em dezembro o Brasil ocupou o nono maior índice de confiança entre os 30 países estudados, ante oitavo maior no mês de novembro.