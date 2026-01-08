A estabilidade (0,0%) na produção industrial nacional em novembro ante outubro foi influenciada pela perda de 2,6% nas indústrias extrativas. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve contribuições negativas relevantes também de veículos automotores, reboques e carrocerias (-1,6%), produtos químicos (-1,2%), produtos alimentícios (-0,5%) e bebidas (-2,1%).

Em novembro ante outubro, 15 dos 25 ramos industriais pesquisados mostraram recuo na produção. Entre as dez atividades com avanços, o setor de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (9,8%) exerceu o principal impacto positivo.

Outras influências positivas relevantes partiram de impressão e reprodução de gravações (18,3%), metalurgia (1,8%), produtos de metal (2,7%), produtos de minerais não metálicos (3,0%) e máquinas e equipamentos (2,0%).