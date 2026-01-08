O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran voltou a defender cortes mais agressivos dos juros pelo BC dos Estados Unidos e disse, em entrevista para a Bloomberg TV nesta quinta-feira, 8, esperar que as taxas sejam reduzidas em 150 pontos-base (pb) este ano. Segundo ele, a política monetária "esteve muito restritiva" nos últimos meses.

"Para mim, ainda estamos acima da taxa neutra. Acredito que não há uma razão real para ficarmos tão restritivos", pontuou Miran. "É muito difícil argumentar que estamos em taxa de juros neutra nos EUA neste momento", acrescentou.

Também na entrevista, ele disse não acreditar que as tarifas do governo Trump possam impulsionar a inflação de bens no país e previu uma queda na inflação de habitação.

Miran avaliou também que o Fed está correndo "riscos desnecessários" para o mercado de trabalho.