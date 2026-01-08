O déficit comercial dos Estados Unidos caiu 39% em outubro ante setembro, para US$ 29,4 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio norte-americano nesta quinta-feira, 8. Analistas consultados pela FactSet previam déficit de US$ 60,6 bilhões em outubro.

As exportações dos EUA subiram 2,6% em outubro ante setembro, a US$ 302,0 bilhões.

Já as importações recuaram 3,2%, a US$ 331,4 bilhões no período.

O déficit da balança de setembro foi revisado para baixo, de US$ 52,8 bilhões para US$ 48,1 bilhões.