A taxa mediana de inflação percebida nos últimos 12 meses permaneceu inalterada em 3,1% pelo décimo mês consecutivo em novembro, enquanto as expectativas medianas para a inflação nos próximos 12 meses se mantiveram em 2,8% em relação a outubro, segundo pesquisa mensal divulgada pelo Banco Central Europeu (BCE) nesta quinta-feira.

Para o horizonte de três anos, as projeções continuaram em 2,5%, enquanto as expectativas para os próximos cinco anos permaneceram em 2,2%, mostra a pesquisa.

O BCE destacou ainda que as expectativas de crescimento da renda nominal nos próximos 12 meses ficaram inalteradas em novembro, em 1,2%, enquanto as expectativas de crescimento de gastos nominais caíram ligeiramente de um mês para o outro, de 3,5% para 3,4%.

Por sua vez, as expectativas de crescimento econômico nos próximos 12 meses ficaram mais negativas, recuando de -1,1% em outubro para -1,3% em novembro.