A indústria de transformação registrou alta de 0,2% em novembro ante outubro. Já as indústrias extrativas recuaram 2,6%. Na média global, a produção industrial teve estabilidade (0,0%) em novembro na comparação com o mês anterior.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quinta-feira, 8.

Na comparação com novembro de 2024, a produção da indústria de transformação encolheu 2,2% em novembro de 2025, enquanto as extrativas aumentaram 4,6%. Na média global, a indústria recuou 1,2% no período, de acordo com o IBGE.