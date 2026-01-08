Em novembro de 2025, a indústria brasileira operava 14,8% aquém do pico alcançado em maio de 2011. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quinta-feira, dia 8.

Na categoria de bens de capital, a produção está 28,5% abaixo do pico registrado em setembro de 2013, enquanto os bens de consumo duráveis tiveram a perda mais elevada desde maio de 2024 (-10,5%).

O IBGE também informou que os bens intermediários estão 12,8% aquém do auge de maio de 2011, e os bens semiduráveis e não duráveis operam em nível 12,4% inferior ao pico de junho de 2013.