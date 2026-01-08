Os juros futuros operam perto dos ajustes de quarta-feira, 7, após a produção industrial de novembro ter ficado estável ante outubro, em linha com a mediana do Projeções Broadcast. As taxas vão na mesma direção do dólar e dos rendimentos dos Treasuries. Logo mais, o Tesouro faz leilões de LTN e NTN-F (11h).

Às 9h15 desta quinta-feira, 8, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na máxima de 13,695%, de 13,681% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 marcava 13,030%, de 12,994%, e o para janeiro de 2031 subia para máxima de 13,380%, de 13,346% no ajuste de quarta-feira.