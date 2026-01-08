A alta menos intensa no custo do material de construção desacelerou a inflação da construção no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de dezembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) passou de um avanço de 0,27% em novembro para uma elevação de 0,21% em dezembro.

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de uma alta de 0,26% em novembro para uma elevação de 0,14% em dezembro. O custo dos Materiais e Equipamentos passou de um aumento de 0,28% em novembro para elevação de 0,15% em dezembro, enquanto os Serviços repetiram a alta de 0,14%.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra saiu de uma elevação de 0,28% em novembro para uma alta de 0,29% em dezembro.