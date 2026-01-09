A Argentina quitou de forma "rápida e integral" as operações realizadas no âmbito do acordo de estabilização cambial firmado com os Estados Unidos, segundo anúncio feito pelo secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, e confirmado pelo Banco Central do país sul-americano. O pagamento encerra o uso limitado da linha de swap com os EUA e deixa o Fundo de Estabilização Cambial (ESF, na sigla em inglês) "sem deter nenhum peso", de acordo com o secretário.

Em publicação no X, Bessent afirmou que a quitação reflete a "posição financeira fortalecida" da Argentina e representa "uma vitória clara da estratégia America First", ao "estabilizar um forte aliado dos EUA e gerar dezenas de milhões de dólares em lucro para o contribuinte americano". Ele destacou que o ESF jamais registrou prejuízo e foi integralmente reembolsado.

O Banco Central da Argentina (BCRA) confirmou que, em dezembro de 2025, quitou as operações realizadas durante o quarto trimestre de 2025 com o Tesouro norte-americano no âmbito do acordo de estabilização cambial de US$ 20 bilhões, firmado no fim de outubro.

Bessent afirmou ainda que a medida ocorre em um contexto de reformas econômicas conduzidas pelo presidente argentino, Javier Milei, que, segundo ele, "segue entregando resultados com força total", com recuperação do acesso aos mercados financeiros e mudanças "encorajadoras" nas políticas monetária e cambial.

O secretário ressaltou o apoio da comunidade internacional, incluindo o Fundo Monetário Internacional (FMI), e disse que, com a Argentina estabilizada, "os mercados agora atendem às necessidades de financiamento" do país latino.