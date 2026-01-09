A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta sexta-feira, 9, na sua conta do X, que a desaceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025, combinada ao crescimento do emprego e da massa salarial, mostra um "círculo virtuoso que faz o Brasil melhorar a cada dia". "Tão importante quanto fechar dentro da meta é a inflação baixa para o item que mais importa: alimentos, 2,9%. Menos da metade de 2024. Mais comida na mesa dos brasileiros, que tiveram aumento real do salário mínimo", escreveu.

A inflação brasileira desacelerou de 4,83% em 2024 para 4,26% em 2025 - abaixo do teto da meta, de 4,50% -, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta.

É a menor taxa anual desde 2018 (3,75%), antes da pandemia de covid-19.