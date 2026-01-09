A Coreia do Sul planeja operar seu mercado local de câmbio 24 horas por dia a partir de julho, informou o Ministério da Economia e Finanças nesta sexta-feira, 9. O plano foi incluído no relatório de Estratégia de Crescimento de 2026 do ministério, que também lista várias medidas para melhorar e avançar os sistemas financeiros do país.

Atualmente, o mercado de câmbio do país funciona por 17 horas diárias, das 9h às 2h, horário local, nos dias de semana.

A negociação limitada de câmbio na Coreia do Sul tem sido um dos obstáculos para o impulso do país em busca de uma atualização de mercado pelo provedor global de índices de mercado MSCI.

Recentemente, a Coreia do Sul afrouxou as regras para permitir que instituições financeiras e investidores estrangeiros tenham melhor acesso aos seus mercados monetários, em um esforço para que o país seja promovido ao status de mercado desenvolvido pelo MSCI. Fonte: Dow Jones Newswires.

