Oito dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram altas de preços em dezembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve aumentos em Alimentação e Bebidas, alta de 0,27% e impacto de 0,06 ponto porcentual; Artigos de Residência (0,64%, impacto de 0,02 ponto porcentual); Comunicação (0,37% e impacto de 0,02 ponto porcentual); Saúde e Cuidados Pessoais (0,52% e impacto de 0,07 ponto porcentual); Vestuário (0,45%, contribuição de 0,02 ponto porcentual), Despesas Pessoais (0,36%, impacto de 0,04 ponto porcentual), Educação (0,08%, impacto de 0,00 ponto porcentual); e Transportes (0,74%, impacto de 0,15 ponto porcentual).

O único grupo com recuo foi Habitação, queda de 0,33% e impacto de -0,05 ponto porcentual.

Em dezembro, três das 16 regiões investigadas pelo IBGE registraram quedas de preços.

O resultado mais brando ocorreu em São Luís (-0,19%), enquanto o mais elevado foi registrado em Porto Alegre, com aumento de 0,63%.