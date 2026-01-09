A taxa de desemprego dos EUA caiu para 4,4% em dezembro de 2025, ante 4,6% em novembro, segundo relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta sexta-feira, 9. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam recuo ligeiramente menor, a 4,5%.

Já o salário médio por hora aumentou 0,33%, ou US$ 0,12, a US$ 37,02, na comparação mensal de dezembro. A variação ficou em linha com a projeção do mercado financeiro, que esperava alta de 0,3%.

Na comparação anual, houve aumento salarial de 3,76% em dezembro, acima do consenso do mercado, de 3,6%.

O relatório, conhecido como payroll, também mostrou revisão do resultado de empregos em novembro, de criação de 64 mil para alta de 56 mil postos de trabalho, e de outubro, de retração de 105 mil vagas para eliminação de 173 mil vagas.