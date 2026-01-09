O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve alta de 0,21% em dezembro, após uma elevação de 0,03% em novembro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em dezembro de 2024, a inflação medida pelo INPC havia sido de 0,48%.

Em 2025, o indicador do IBGE acumulou alta de 3,90%, resultado 0,87 ponto porcentual abaixo dos 4,77% verificados em 2024.

O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.