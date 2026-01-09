A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 85,568 bilhões em 2025, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 9. O resultado se tornou o terceiro mais negativo da série histórica, atrás somente de 2023, quando o resultado foi negativo em R$ 87,819 bilhões, e 2022, quando o saque líquido superou R$ 103 bilhões.

Com o resultado, o ano passado foi o quinto consecutivo de saída líquida. O último fechamento positivo ocorreu em 2020, quando os depósitos superaram as retiradas em R$ 166,310 bilhões, em meio às incertezas causadas pela pandemia de covid-19.

Em 2025, poupadores depositaram R$ 4,272 trilhões na caderneta de poupança, enquanto as retiradas somaram R$ 4,358 trilhões. O rendimento no ano foi de R$ 75,858 bilhões e o saldo da modalidade atingiu R$ 1,022 trilhões.

Dezembro

Em dezembro, os depósitos somaram R$ 432,806 bilhões, e as retiradas, R$ 427,395 bilhões. A captação líquida da poupança foi positiva, de R$ 5,410 bilhões. O rendimento foi de R$ 6,360 bilhões.