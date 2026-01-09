As vendas de automóveis na China caíram 14% em dezembro em relação ao ano anterior, para 2,26 milhões de unidades de carros, segundo dados divulgados pela associação do setor, conhecida como CPCA, pela sigla em inglês. As vendas aumentaram 1,6% em relação a novembro e, no ano completo, as vendas no varejo de carros de passageiros no país aumentaram 3,8% para 23,7 milhões de unidades.

A CPCA disse que o fraco desempenho de dezembro se deveu aos consumidores adotando uma abordagem de "esperar para ver", já que os subsídios de troca do governo estavam programados para expirar até o final do ano. Pequim, no final do mês passado, renovou o programa de troca de carros para 2026 como parte de um esforço mais amplo para impulsionar o consumo.

No entanto, de acordo com a associação, a perspectiva de curto prazo para o maior mercado automotivo do mundo é encorajadora, já que as montadoras e concessionárias chinesas geralmente trabalham duro para garantir um forte início de ano.

A China vendeu mais veículos elétricos do que carros movidos a gasolina no ano passado. As vendas no varejo de carros de "nova energia" (NEV), uma categoria que inclui veículos elétricos a bateria e híbridos plug-in, representaram 57% das vendas de veículos de passageiros em 2025, disse a associação. As vendas no varejo de NEVs aumentaram 2,6% para 1,3 milhão de unidades em dezembro, elevando o número anual para 12,8 milhões de unidades, um aumento de 18%.

A Tesla entregou 97.171 carros fabricados em sua fábrica de Xangai para compradores chineses e exportou 3.328 unidades. Fonte: Dow Jones Newswires.

