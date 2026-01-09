Após mais de 25 anos de negociações, a União Europeia (UE) aprovou nesta sexta-feira, 9, o acordo com o Mercosul, abrindo caminho para a criação da maior zona de livre comércio do mundo, com várias cláusulas destinadas a acalmar a oposição dos agricultores europeus. O acordo vinha sendo negociado há cerca de 25 anos.

A ratificação representa um passo positivo para a UE em meio às relações transatlânticas tensas sob o governo do presidente dos EUA, Donald Trump. Autoridades da Comissão Europeia, o braço executivo do bloco, vinham pressionando para que o acordo fosse aprovado rapidamente, após a conclusão das negociações com os países do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, em dezembro de 2024.

O acordo enfrentou oposição de alguns países, como a França, por temores de prejuízos aos agricultores do bloco. O pacto com o Mercosul eliminaria tarifas sobre produtos da UE, como carros e vinhos, ao mesmo tempo em que facilitaria a entrada de produtos agrícolas, como a carne bovina, no mercado europeu a partir dos países sul-americanos. (Com agências internacionais)*.

