O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na quinta-feira, 8, que espera que a Suprema Corte esteja ciente das conquistas "históricas e salvadoras" do país antes da emissão de sua decisão nesta sexta-feira, 9, sobre a legalidade das tarifas.

"Números divulgados hoje mostram que os Estados Unidos da América têm o menor déficit comercial desde 2009, e está caindo ainda mais. Além disso, o Produto Interno Bruto (PIB) de nossa nação está previsto para superar 5%, e isso após perder pelo menos 1,5% devido ao "fechamento" dos democratas. Esses números incríveis e o sucesso sem precedentes de nosso país são resultado direto das TARIFAS, que resgataram nossa economia e segurança nacional", escreveu ela na rede Truth.