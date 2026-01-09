O índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da China subiu 0,8% em dezembro ante igual mês do ano anterior, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 9, pelo NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda anual de 0,2%. Já em relação a novembro, o CPI teve alta de 0,2%.

O desempenho foi influenciado principalmente pelos preços dos alimentos, que registraram alta de 1,1% na comparação anual. Já os preços dos itens não alimentícios subiram 0,8% em 12 meses.

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) chinês teve queda anual de 1,9% em dezembro. Analistas consultados pelo Wall Street Journal estimavam recuo de 2,0%. Na margem, o indicador subiu 0,2% em relação a novembro, sinalizando um leve alívio das pressões deflacionárias no curto prazo.

*Com informações da Dow Jones Newswires