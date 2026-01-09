s vendas no varejo da zona do euro subiram 0,2% em novembro ante outubro de 2025, segundo dados com ajustes sazonais publicados pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat, nesta sexta-feira (9). O resultado veio um pouco acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% nas vendas.

Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 2,3% em novembro, bem acima do consenso da Factset, de 1,6%.

Os dados das vendas de outubro foram revisados, passando a mostrar alta de 0,3% ante setembro e ganho anual de 1,9%.