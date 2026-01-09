As bolsas europeias operam em leve alta na manhã desta sexta-feira, 9, sustentadas em parte pelo setor minerador, após a Rio Tinto anunciar que retomou negociações para a possível compra da Glencore.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,39%, a 606,19 pontos. Apenas o subíndice de mineração tinha ganho de 1,1%.

Em Londres, a anglo-suíça Glencore saltava quase 9% no horário acima após a anglo-australiana Rio Tinto revelar que está mais uma vez negociando uma possível fusão que daria origem à maior mineradora do mundo. Também no mercado inglês, a Rio Tinto caía 2%, depois de encerrar os negócios em Sydney com um tombo de 6,27%.

Já o subíndice do setor de defesa e aeroespacial exibia leve alta, de 0,10%, mas caminhava para o sexto pregão positivo, dias após o presidente Donald Trump defender um aumento de 50% nos gastos militares dos EUA em 2027, para US$ 1,5 trilhão, e diante de renovadas pressões de Washington para assumir o controle da Groenlândia.

Investidores na Europa também aguardam o relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, referente a dezembro. O documento é fundamental para a trajetória dos juros básicos americanos.

Da agenda de indicadores europeu, destaque para a produção industrial da Alemanha, que apresentou uma inesperada alta de 0,8% em novembro. Logo mais, está prevista atualização das vendas no varejo da zona do euro.

Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,36%, a de Paris avançava 0,51% e a de Frankfurt ganhava 0,07%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,05% e 0,04%. Na contramão, a de Madri caía 0,03%.