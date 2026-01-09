A produção industrial da Alemanha subiu 0,8% em novembro ante outubro de 2025, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 9, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,7% no período.

No confronto anual, a produção da indústria alemã também cresceu 0,8% em novembro.

Os dados da produção industrial de outubro foram revisados, passando a mostrar avanço mensal de 2% e expansão anual de 1%.