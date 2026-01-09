O Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês), em relatório sobre a economia dos EUA de 2026 a 2028, pontuou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real deve aumentar de um estimado de 1,9% em 2025 para 2,2% em 2026, à medida que a lei de reconciliação de 2025 estimula atividade econômica adicional.

A retomada da atividade federal após o shutdown do governo também desloca parte dos gastos do governo do final de 2025 para o início de 2026, impulsionando o crescimento deste ano nas projeções do CBO. "De 2027 a 2028, uma mistura de fatores positivos e negativos leva a um crescimento médio do PIB real de 1,8% ao ano", acrescentou.

Nas projeções, o crescimento do emprego desacelera após 2026. Após subir para uma taxa estimada de 4,5% no final de 2025, a taxa de desemprego atinge 4,6% em 2026 e, em seguida, cai gradualmente para 4,4% em 2028.

"No curto prazo, tarifas mais altas e o aumento da demanda agregada decorrente da lei de reconciliação de 2025 se combinam para manter a inflação acima da meta de 2% do Federal Reserve (Fed)", pontua o CBO. A inflação então diminui nos anos seguintes, com o índice de preços para despesas de consumo pessoal (PCE) sendo de 2,7% em 2026, e continuando a cair nos dois anos seguintes, atingindo 2,1% em 2028.

As taxas de juros devem cair no curto prazo, à medida que o Fed toma medidas adicionais para enfrentar os riscos negativos para o mercado de trabalho, diz o CBO. A taxa efetiva dos Fed Funds cai de 3,9% no quarto trimestre de 2025 para 3,4% no quarto trimestre de 2026.