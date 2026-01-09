A cooperação global está se mostrando resiliente, mesmo que o multilateralismo continue enfrentando fortes ventos contrários, de acordo com o Barômetro de Cooperação Global 2026 do Fórum Econômico Mundial. A cooperação, contudo, está abaixo do necessário para enfrentar desafios econômicos, de segurança e ambientais críticos.

O Barômetro de 2026 indica que o nível geral de cooperação tem se mantido amplamente inalterado nos últimos anos, mas a composição da cooperação parece estar evoluindo. Arranjos colaborativos inovadores e menores estão surgindo, muitas vezes dentro e entre regiões, à medida que a cooperação por meio de vias multilaterais enfraqueceu, diz o Fórum.

"Em meio a um dos períodos mais voláteis e incertos em décadas, a cooperação mostrou resiliência", afirma o presidente e CEO do Fórum Econômico Mundial, Børge Brende. Para ele, embora a cooperação hoje possa parecer diferente do que era ontem, abordagens colaborativas são essenciais para que as economias cresçam, a inovação se acelere de forma responsável e para que os desafios de uma era mais incerta sejam enfrentados.

O Barômetro de Cooperação Global 2026, desenvolvido em colaboração com a McKinsey & Company, utilizou 41 métricas para avaliar o nível de cooperação mundial em cinco pilares: comércio e capital; inovação e tecnologia; clima e capital natural; saúde e bem-estar; e paz e segurança. O último registrou a maior queda.